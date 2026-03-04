Врач-психотерапевт Ирина Крашкина раскрыла секрет, как повысить своё психологическое благополучие. Об этом пишет «Газета.ру».

Оказалось, что человек становится более счастливым, когда не торопится.

«С точки зрения психологии «умение не торопиться» — это не лень и не отсутствие амбиций, а сочетание терпения, саморегуляции и реалистичного отношения ко времени. Люди, которые умеют замедляться, чаще описывают свою жизнь как более осмысленную и менее стрессовую: они лучше замечают происходящее, меньше живут в режиме автоматизма и хронической гонки», — пояснила Ирина Крашкина.

Многие исследования доказали, что практики осознанного замедления приводят к снижению стресса и повышению ощущения достатка времени. Именно эти ощущения связаны с более высоким уровнем психологического благополучия.

Из-за постоянной спешки в организме поддерживается режим симпатической нервной системы — «бей или беги». В результате у человека растет уровень кортизола, усиливается тревожность, ухудшается сон и он теряет способность концентрироваться.

Ровный ритм дня активирует парасимпатическую систему — режим «отдыха и восстановления». В таком случае человек лучше справляется со своими эмоциями, у него работает творческое мышление и он может тщательно проанализировать свои мысли, а это приводит к снижению кортизола и улучшению когнитивной гибкости.

Ирина Крашкина отметила, что для счастья также важно научиться терпению. Согласно исследованиям, терпеливые люди более удовлетворены жизнью и у них лучшее психическое здоровье. Из-за спокойного эмоционального фона у них не болит голова и не появляются кожные обострения.

Специалист подчеркнула, что особенно терпение необходимо в будничных мелочах, например, в очередях и пробках. Сохранение спокойствия в таких ситуациях особенно сильно связано с ощущением благополучия.

Чтобы замедлиться и научиться терпению, психолог советует гулять без телефона, выполнять хотя бы одну задачу в день без переключений на другие и планировать день с запасом времени.