Врач-диетолог Екатерина Ширшова пояснила, что ускоряет старение организма. Об этом пишет «Газета.Ru».

Старение является естественным биологическим процессом, который можно существенно замедлить или, наоборот, ускорить. Старение быстрее наступает из-за: гликации, дефицита белка, хронического воспаления, нарушения сна и фотостарения.

Гликация — это процесс повреждения тканей, когда избыток сахара взаимодействует с белками и жирами в организме. При частом употреблении простых углеводов и сладостей в организме образуются вредные вещества, которые повреждают коллаген и эластин, ухудшают упругость кожи и состояние сосудов. Чтобы замедлить старение, следует выбирать в пищу сложные углеводы и ограничить сладости.

Если человек потребляет мало белка, то это ускоряет потерю мышечной массы, снижает плотность костей и нарушает выработку коллагена. Но избыток белка также отрицательно повлияет на людей пожилого возраста. Людям до 60 лет рекомендуют есть 1,2-1,6 г белка на один килограмм веса, а после 60 лет — 0,8-1,2 г белка.

Хроническое воспаление часто связано с недостатком омега-3 жирных кислот, которые защищают клетки мозга и сосуды от разрушения. Для восполнения недостатка следует увеличить потребление жирной рыбы, морепродуктов и снизить потребление растительных масел, полуфабрикатов и фастфуда.

Екатерина Ширшова заявляет, что старение сильно ускоряет нарушение сна. Регулярный сон не менее 7 часов снижает риск хронических заболеваний и сохраняет когнитивные функции.

Фотостарение кожи происходит под воздействием ультрафиолетовых лучей. В результате разрушается коллаген и эластин, увеличиваются морщины, снижается упругость кожи. Чтобы предотвратить это, врач рекомендует каждый день пользоваться солнцезащитными средствами с SPF.

«Важно помнить, что настоящая борьба со старением — это не поиск волшебных таблеток и добавок, а последовательный и научно обоснованный подход к образу жизни и питанию», — отмечает врач-диетолог Екатерина Ширшова.