Удмуртия. Врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе в беседе с «Газета.Ru» рассказал, каким людям лучше воздержаться от кофе, чтобы не навредить своему здоровью.

Со слов врача, безвредным считается 300-500 мг кофеина в день и не более 200 мг за один раз. Однако для некоторых людей употребление кофе может быть нежелательным или даже опасным.

«Люди с определёнными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия или нестабильная стенокардия, должны ограничить или исключить кофеин, так как он может увеличить частоту сердечных сокращений и артериальное давление», – рассказал кардиолог.

Людям с повышенным кровяным давлением также стоит пить бодрящий напиток с осторожностью, а ещё лучше – проконсультироваться с врачом.

Помимо этого, кофеин может усиливать симптомы гастрита, язвы или рефлюкса, так как способствует выработке соляной кислоты в желудке.

Также врачи рекомендую ограничить потребление напитка беременным, потому что он может негативно повлиять на развитие плода.

Ещё воздержаться от кофеиносодержащих напитков следует людям, имеющим проблемы со сном или бессонницу, а также страдающим тревожными расстройствами и другими психическими заболеваниями. По словам врача, потребление кофе может ухудшить их состояние.