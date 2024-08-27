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В ижевской ГКБ №9 устанавливают новый компьютерный томограф

14:30, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевской ГКБ №9 устанавливают новый компьютерный томограф
14:30, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: Александр Бречалов
146
0

В год обследования смогут проходить более 1200 человек. 

Ижевск. Удмуртия. В городской клинической больнице №9 Ижевска начали монтировать новый компьютерный томограф. Об этом сообщили глава республики Александр Бречалов. 

В ГКБ №9 томографа не было с 2020 года. Новый аппарат уже устанавливают. Чтобы поместить его в здание, потребовался автокран. 

Обследования на новом аппарате смогут проходить более 1200 человек в год. Он будет использоваться для нужд первичного сосудистого отделения, неврологии, Центра торакальной хирургии, хирургического, терапевтического, гинекологического отделений.

Напомним, в ГКБ №7 Ижевска демонтировали один из первых аппаратов МРТ в Удмуртии.

14:30, 27 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение