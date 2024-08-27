В ижевской ГКБ №9 устанавливают новый компьютерный томограф

Ижевск. Удмуртия. В городской клинической больнице №9 Ижевска начали монтировать новый компьютерный томограф. Об этом сообщили глава республики Александр Бречалов.

В ГКБ №9 томографа не было с 2020 года. Новый аппарат уже устанавливают. Чтобы поместить его в здание, потребовался автокран.

Обследования на новом аппарате смогут проходить более 1200 человек в год. Он будет использоваться для нужд первичного сосудистого отделения, неврологии, Центра торакальной хирургии, хирургического, терапевтического, гинекологического отделений.

Напомним, в ГКБ №7 Ижевска демонтировали один из первых аппаратов МРТ в Удмуртии.