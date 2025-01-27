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Республиканскую офтальмологическую клинику в Удмуртии возглавил Александр Сорокин

10:40, 27 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Республиканскую офтальмологическую клинику в Удмуртии возглавил Александр Сорокин
10:40, 27 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
198
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больницы\n#врачи
Источник фото: рокб.рф
198
0

До этого он работал заместителем главврача ГКБ №2 Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница Минздрава Удмуртии» возглавил Александр Сорокин. Как сообщает на портале «Руспрофайл», он приступил к своим обязанностям с 24 января 2025 года. 

Александр Вячеславович окончил Ижевскую государственную медицинскую академию в 2005 году и ординатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология». Имеет высшую квалификационную категорию и степень кандидата медицинских наук. Сообщается на странице медучреждения в соцсетях.

Ранее Александр Сорокин работал врачом-анестезиологом, заместителем главврача по медицинской части БУЗ УР «ГКБ № 2» Ижевска, руководителем медицинского центра. Общий стаж работы в медицине 19 лет.

10:40, 27 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
198
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#больницы\n#врачи