Республиканскую офтальмологическую клинику в Удмуртии возглавил Александр Сорокин

Ижевск. Удмуртия. БУЗ УР «Республиканская офтальмологическая клиническая больница Минздрава Удмуртии» возглавил Александр Сорокин. Как сообщает на портале «Руспрофайл», он приступил к своим обязанностям с 24 января 2025 года.

Александр Вячеславович окончил Ижевскую государственную медицинскую академию в 2005 году и ординатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология». Имеет высшую квалификационную категорию и степень кандидата медицинских наук. Сообщается на странице медучреждения в соцсетях.

Ранее Александр Сорокин работал врачом-анестезиологом, заместителем главврача по медицинской части БУЗ УР «ГКБ № 2» Ижевска, руководителем медицинского центра. Общий стаж работы в медицине 19 лет.