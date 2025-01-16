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В Малой Пурге вновь зазвучит районное радио

15:40, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Малой Пурге вновь зазвучит районное радио
15:40, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
202
0
#Малопургинский район\n#районные СМИ\n#радио
Источник фото: vk.com (Александр Деев)
202
0

Район выиграл грант на возобновление вещания.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малой Пурге может появиться своё радио. Об этом в соцсетях рассказал глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

«В эфире радио «Моя Удмуртия», Малопургинский район». Да-да. Скоро подобные слова можно будет услышать из ваших радиоприёмников. Как уже сообщал, мы выиграли грант на возобновление районного радио», — написал глава района.

Он сообщил, что уже провёл встречу с гендиректором ТРК «Удмуртия» Мариной Городиловой и сотрудниками компании, обсудили организационные вопросы запуска радио. Также Александр Деев предложил селянам придумать название для локального радио.

«Давайте вместе придумаем уникальное название, которое отразит дух нашего района и станет гордостью для всех нас», — обратился глава Малопургинской земли.

Свои варианты можно предложить в комментариях на его страничке «ВКонтакте» по ссылке

15:40, 16 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
202
0
#Малопургинский район\n#районные СМИ\n#радио