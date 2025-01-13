Жители Удмуртии могут помочь погорельцам в селе Яган 

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе объявили сбор помощи для жителей сгоревшего дома в селе Яган. Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, 4 января в селе Яган загорелся деревянный шестиквартирный дом — в пожаре погибли два человека. После трагедии глава района рассказал о мерах поддержки жителей сгоревшего дома.

«Даже самый небольшой вклад имеет значение. Желающие помочь могут принести вещи в районную администрацию или в сельскую управу. Это может быть одежда, предметы первой необходимости — всё, что может поддержать людей в тяжёлое для них время», — написал Александр Деев.