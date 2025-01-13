Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Жители Удмуртии могут помочь погорельцам в селе Яган 

09:40, 13 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Жители Удмуртии могут помочь погорельцам в селе Яган 
09:40, 13 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
114
0
#Малопургинский район\n#сбор денег\n#пожары
Источник фото: ГУ МЧС Удмуртии
114
0

В пожаре погибли два человека.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе объявили сбор помощи для жителей сгоревшего дома в селе Яган. Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте». 

Напомним, 4 января в селе Яган загорелся деревянный шестиквартирный дом — в пожаре погибли два человека. После трагедии глава района рассказал о мерах поддержки жителей сгоревшего дома. 

«Даже самый небольшой вклад имеет значение. Желающие помочь могут принести вещи в районную администрацию или в сельскую управу. Это может быть одежда, предметы первой необходимости — всё, что может поддержать людей в тяжёлое для них время», — написал Александр Деев.

09:40, 13 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
114
0
#Малопургинский район\n#сбор денег\n#пожары