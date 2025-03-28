Яган-Докья. Удмуртия. Жилой дом с разрушившейся крышей в посёлке Яган-Докья в Удмуртии отремонтировали. Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Жильцы начали возвращаться в свои квартиры.

Напомним, в июне 2024 года в одном из подъездов многоквартирного дома обрушилось потолочное перекрытие. После аварии была проведена экспертиза для решения возможности эксплуатации здания дальше. Капремонт начался в январе 2025 года. Также было решено обновить и подъезды.