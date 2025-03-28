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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жилой дом с разрушившейся крышей в посёлке Яган-Докья отремонтировали

12:15, 28 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жилой дом с разрушившейся крышей в посёлке Яган-Докья отремонтировали
12:15, 28 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Малопургинский район\n#капитальный ремонт
Источник фото: vk.com (Александр Деев)
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Инцидент произошёл летом 2024 года.

Яган-Докья. Удмуртия. Жилой дом с разрушившейся крышей в посёлке Яган-Докья в Удмуртии отремонтировали. Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Жильцы начали возвращаться в свои квартиры.

Напомним, в июне 2024 года в одном из подъездов многоквартирного дома обрушилось потолочное перекрытие. После аварии была проведена экспертиза для решения возможности эксплуатации здания дальше. Капремонт начался в январе 2025 года. Также было решено обновить и подъезды.

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12:15, 28 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
3
0
#Удмуртия\n#Малопургинский район\n#капитальный ремонт