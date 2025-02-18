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В Малопургинском районе ищут местного жителя, пропавшего в свой день рождения

10:40, 18 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Малопургинском районе ищут местного жителя, пропавшего в свой день рождения
10:40, 18 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Малопургинский район\n#розыск
Источник фото: администрация Малопургинского района
136
0

Мужчина отметил 39-летие и перестал выходить на связь месяц назад.

Малая Пурга. Удмуртия. Жителя Малопургинского района объявили в розыск спустя месяц после исчезновения. Об этом сообщает администрация района.

Житель села Яган Артём Черников 17 января 1986 года рождения пропал в день своего 39-летия. Среди особых примет: рост 170-175 см, худощавое телосложение и светлые волосы средней длины.

«Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Артёма Черникова, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России «Малопургинский» по телефонам: 8(3412) 419-889, 8(34138) 4-16-49, 8 960 050 82 15», — сообщили в администрации.

10:40, 18 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
136
0
#Малопургинский район\n#розыск