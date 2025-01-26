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Жителей Малой Пурги призвали выбрать название для районного радио

10:30, 26 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителей Малой Пурги призвали выбрать название для районного радио
10:30, 26 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
98
0
#Малопургинский район\n#радио
Источник фото: unsplash.com (Olena Bohovyk)
98
0

Заработать оно должно уже этой весной.

Малая Пурга. Удмуртия. Весной на волне 99.6 FM («Моя Удмуртия») снова можно будет услышать Малопургинское районное радио. Об этом сообщает администрация района в соцсетях.

«Но нам нужна ваша помощь! Хотим выбрать название для радио вместе с вами. Вы уже накидали много классных вариантов, теперь давайте проголосуем за самый-самый!» — обратились в администрации к жителям Малопургинского района Удмуртии.

Отдать свой голос можно на сайте «ВКонтакте», перейдя по ссылке. Голосование продлится до 3 февраля включительно. 6+

Также можно подписаться на группу радио в соцсетях. 

Напомним, ранее о возобновлении вещания радио в Малой Пурге сообщил глава района Александр Деев. 

10:30, 26 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
98
0
#Малопургинский район\n#радио