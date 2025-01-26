Жителей Малой Пурги призвали выбрать название для районного радио

Малая Пурга. Удмуртия. Весной на волне 99.6 FM («Моя Удмуртия») снова можно будет услышать Малопургинское районное радио. Об этом сообщает администрация района в соцсетях.

«Но нам нужна ваша помощь! Хотим выбрать название для радио вместе с вами. Вы уже накидали много классных вариантов, теперь давайте проголосуем за самый-самый!» — обратились в администрации к жителям Малопургинского района Удмуртии.

Отдать свой голос можно на сайте «ВКонтакте», перейдя по ссылке. Голосование продлится до 3 февраля включительно. 6+

Также можно подписаться на группу радио в соцсетях.

Напомним, ранее о возобновлении вещания радио в Малой Пурге сообщил глава района Александр Деев.