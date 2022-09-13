Ежегодная акция «Донорская осень» пройдет на Республиканской станции переливания крови в Ижевске

Ижевск Удмуртия. В Ижевске 27 сентября на Республиканской станции переливания крови пройдет традиционная акция «Донорская осень». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии в своем телеграм-канале.

Мероприятие состоится в седьмой раз на улице Воткинское шоссе, 79. Организаторы рассказывают, что в рамках Года культурного наследия народов России акция пройдет под девизом «Культура донорству».

Донорскую осень проводят, чтобы привлечь внимание жителей Удмуртии к донорству. Поучаствовать в акции может каждый здоровый человек старше 18 лет и имеющий прописку на территории региона. Также на сдачу крови придут сотрудники учреждений культуры Ижевска.

Чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом, желающим лучше записаться заранее. До 26 сентября с 08:00 до 15:00, а в пятницу до 14:00 можно позвонить по телефону 45-24-19 или 8 (951) 213-21-41.