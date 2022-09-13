Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Ежегодная акция «Донорская осень» пройдет на Республиканской станции переливания крови в Ижевске

11:45, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Ежегодная акция «Донорская осень» пройдет на Республиканской станции переливания крови в Ижевске
11:45, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#акция\n#донорство\n#кровь\n#Минздрав
Фото: unsplash.com
136
0

Для снижения рисков заражения коронавирусом доноров просят заранее записываться.

Ижевск Удмуртия. В Ижевске 27 сентября на Республиканской станции переливания крови пройдет традиционная акция «Донорская осень». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии в своем телеграм-канале.

Мероприятие состоится в седьмой раз на улице Воткинское шоссе, 79. Организаторы рассказывают, что в рамках Года культурного наследия народов России акция пройдет под девизом «Культура донорству».

Донорскую осень проводят, чтобы привлечь внимание жителей Удмуртии к донорству. Поучаствовать в акции может каждый здоровый человек старше 18 лет и имеющий прописку на территории региона. Также на сдачу крови придут сотрудники учреждений культуры Ижевска.

Чтобы уменьшить риски заражения коронавирусом, желающим лучше записаться заранее. До 26 сентября с 08:00 до 15:00, а в пятницу до 14:00 можно позвонить по телефону 45-24-19 или 8 (951) 213-21-41.

11:45, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
136
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#акция\n#донорство\n#кровь\n#Минздрав