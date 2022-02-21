Свыше 2,9 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за последние сутки

Ижевск. Удмуртия. Более 30% проведенных за последние сутки в Удмуртии исследований на коронавирус показали положительный результат. Вирус выявили у 2 910 жителей региона, сообщает республиканский оперативный штаб.

Госпитализация понадобилась 105 пациентам. Среди зараженных 462 ребенка до 14 лет и 561 человек старше 65 лет.

На стационарном лечении от коронавируса находятся более 1,4 тыс. жителей Удмуртии, из них 287 – в тяжелом состоянии, 68 остаются на искусственной вентиляции легких.

К утру понедельника среди больных ковидом произошло 15 летальных случаев, возраст скончавшихся – от 64 от 90 лет.

Амбулаторную помощь в связи с легким течением заболевания сейчас получают 33 296 пациентов. 1 320 человек выздоровели и отпущены из-под наблюдения врачей.

На 21 февраля охват вакцинацией составил 690 836 граждан, из них 542 747 поставили полный курс прививок. 116 955 человек прошли ревакцинацию.