Число заболевших ковидом в Удмуртии за сутки превысило три тысячи человек

Ижевск. Удмуртия. Очередной антирекорд по суточной заболеваемости ковидом зафиксирован в Удмуртии. К утру 18 февраля выявлено 3 005 новых случаев заражения, информирует республиканский оперативный штаб.

За сутки в республике проведено более 10 тыс. исследований на коронавирус, каждый третий тест показал положительный результат. В числе инфицированных 355 детей до 14 лет и 559 пожилых людей старше 65 лет. В специализированные стационары госпитализировали 187 человек.

Отмечается и новый рост смертности среди больных коронавирусом. Скончались 14 пациентов: умерли 6 мужчин и 8 женщин в возрасте от 66 до 87 лет.

Амбулаторное лечение проходят 37 189 жителей с легким течением заболевания. Терапию в условиях стационара получают 1 127 пациентов в средне тяжелом состоянии, 281 пациент находится в тяжелом состоянии, из них 61 подключены к аппаратам ИВЛ.

945 человек выздоровели, их выписали.

Профилактические прививки поставили 690 672 жителей региона, 542 327 человек прошли полный курс вакцинации. 116 069 граждан привились повторно.