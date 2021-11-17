В Удмуртии полицейские спасли беременную женщину, которой стало плохо

Внезапно на улице у нее резко заболел живот и они доставили ее к скорой помощи.

Кизнер. Удмуртия. В Удмуртии полицейские помогли беременной женщине, которой внезапно стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Находясь на седьмом месяце беременности женщина шла домой, когда почувствовала сильную боль в животе. К ней внезапно подъехал автомобиль с участковым Иваном Князевым и инспектором по делам несовершеннолетних Еленой Шерстобитовой. Полицейские предложили женщине довезти ее до дома, но в дороге ее состояние ухудшилось и пришлось поехать в больницу.

Одновременно участковый вызвал бригаду медиков.Через несколько километров их встретила скорая помощь, и полицейские передали больную медработникам.

В районной больнице выяснилось, что у беременной возникло серьезное осложнение, поэтомы с помощъю вертолета санитарной авиации ее доставили в перинатальный центр Ижевска.

Спустя время после инцидента женщина написала обращение министру внутренних дел Российской Федерации генералу полиции Владимиру Колокольцеву. В нем она рассказала о случившимся и выразила благодарность в адрес участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Кизнерский» капитана полиции Ивана Князева и инспектора по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кизнерский» лейтенанта полиции Елены Шерстобитовой.

Женщина сообщила, что благодаря полицейским и врачам у нее родилась здоровая дочка. Но если бы ее не привезли в больницу вовремя, то помочь было бы уже нельзя или всё обернулось тяжелыми последствиями.

Министр внутренних дел по Удмуртской Республике полковник полиции Максим Тихонов решил поощрить сотрудников.