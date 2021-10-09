В числе заболевших — 67 детей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки вновь выявили больше 300 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Самое большое количество заболевших — в Ижевске. В столице Удмуртии свой диагноз узнали 158 человек. Следом идёт Можга — 38 заболевших. В Увинском районе — 20. В Можгинском районе и Сарапуле — по 11 человек. В Глазове — 10, в Глазовском, Дебёсском, Игринском районах — по 7 случаев. В Камбарском районе — 6 заболевших, в Сарапульском — 5. В Селтинском и Кезском — по 4 человека. По трое заболевших — в Якшур-Бодьинском и Балезинском районах. По двое — в Алнашском и Завьяловском районах. По одному случаю отмечено в Красногорском, Сюмсинском, Малопургинском и Юкаменском районах.

В числе заболевших — 67 детей и 77 человек старше 65 лет.

За сутки выздоровели 194 человека, а 28 скончались – 15 женщин и 13 мужчин. Женщинам было от 52 до 89 лет, а мужчинам — 47-91 год.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 579 человек.

Кроме того, вакцинацию прошли 410 165 жителей Удмуртии. Второй компонент получили 330 772. При этом 50 187 человек привились «Спутником Лайт».