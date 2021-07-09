В Удмуртии выявили 60 случаев заболевания коронавирусом среди тех, кто привился

Все пациенты перенесли болезнь в легкой форме.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 60 случаев заболевания коронавирусом среди тех, кто привился. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что все пациенты перенесли ковид легко.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елены Корякиной, иммунитет формируется спустя 40 дней после первой прививки. В этот период врачи советуют бережнее относиться к своему организму – не подвергать себя стрессу, тяжелым нагрузкам, не переохлаждаться и не перегреваться.

«Второй компонент вакцины необходимо ввести не ранее 21 дня после первой аппликации, но если по какой-то причине не получилось этого сделать, максимальный допустимый перерыв между прививками составляет 6 недель», - уточнила Корякина.

В настоящее время хотя бы одну прививку получили уже 30,5% населения Удмуртии. Более половины из привившихся – жители старше 60 лет. Ближайшая цель – привить 60% взрослого населения, то есть 693 тыс. человек. Это планируется сделать до конца августа.

Ранее сообщалось, что еженедельно региону необходимо около 40 тыс. доз вакцины.

Также напомним, что несколько дней подряд в Удмуртии выявляют более сотни заражений коронавирусом за сутки.