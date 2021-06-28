Глава Удмуртии вакцинировался от коронавируса

В настоящий момент он чувствует себя хорошо.

Ижевск. Удмуртия. Александр Бречалов поставил прививку от коронавируса. Об этом сообщил сам глава Удмуртии в своем аккаунте в «Инстаграм».

Ранее он говорил о намерении пройти процедуру вакцинации, но пока не мог это сделать из-за плотного графика. Утром 28 июня в своем аккаунте в «Инстаграм» Александр Бречалов поделился с подписчиками о поставленной прививке.

«Поставил прививку от коронавируса. Самочувствие хорошее», - рассказал глава Удмуртии.

Напомним, что в минувшие выходные в Удмуртии была приостановлена вакцинация населения из-за закончившегося препарата. 27 июня новая партия «Спутника V» прибыла в регион. С 28 июня любой желающий сможет бесплатно поставить себе прививку.