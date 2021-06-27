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В Удмуртию поступила новая партия вакцины от коронавируса

11:20, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртию поступила новая партия вакцины от коронавируса
11:20, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
544
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#здравоохранение\n#вакцинация
Фото: unsplash.com
544
0

Сейчас её распределяют по медучреждениям.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила новая партия вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики. 

В Удмуртию доставили 17 400 доз вакцины «Спутник V». Сейчас её распределяют по медучреждениям, которые прививают от коронавируса. Вакцинацию возобновят в понедельник, 28 июня. 

Напомним, накануне, в субботу 26 июня, в Удмуртии приостановили вакцинацию: её запасы иссякли. Кроме того, в регионе отмечается рост заболевших: за последние сутки ещё 90 случаев.

11:20, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
544
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#здравоохранение\n#вакцинация