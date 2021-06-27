В Удмуртию поступила новая партия вакцины от коронавируса

Сейчас её распределяют по медучреждениям.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступила новая партия вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В Удмуртию доставили 17 400 доз вакцины «Спутник V». Сейчас её распределяют по медучреждениям, которые прививают от коронавируса. Вакцинацию возобновят в понедельник, 28 июня.

Напомним, накануне, в субботу 26 июня, в Удмуртии приостановили вакцинацию: её запасы иссякли. Кроме того, в регионе отмечается рост заболевших: за последние сутки ещё 90 случаев.