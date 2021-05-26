Жители Удмуртии стали реже болеть острыми кишечными инфекциями

С начала года не выявлено ни одного случая дизентерии.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость сальмонеллезом в Удмуртии снизилась на 85% по сравнению со среднемноголетним уровнем. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Случаев дизентерии среди населения в 2021 году не выявлено. Несмотря на это, в регионе продолжится вакцинация контингента против дизентерии Зонне.

Жители Удмуртии стали меньше болеть ротавирусным гастроэнетритом – с начала года заболеваемость оказалась в 1,7 раза меньше среднемноголетнего значения. Показатель составил 39,75 на 100 тыс. населения.

Всего же в 2021 году острыми кишечными инфекциями переболели в 1945 случаях – 127,8 на 100 тыс. населения. Это в 1,9 раза ниже показателя прошлых лет. Чаще всего инфекции такого типа подхватывают дети до 14 лет – 85%. Самые высокие показатели в группах детей от года до 2 лет.

В Роспотребнадзоре напоминают, особую опасность представляют продукты, которые не прошли термическую обработку. Возбудитель может попасть в организм вместе с недостаточно промытыми овощами. Напомним, что свежую зелень и овощи перед употреблением нужно как минимум 10 минут держать в солевом растворе.

Зараженные продукты сложно отличить от обычных, зачастую они не изменяют ни внешний вид, ни запах, ни вкус.