В Удмуртии выявили коронавирус у 4 детей и 10 пожилых пациентов

Всего заразились 43 человека.



Ижевск. Удмуртия. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Удмуртии. За минувшие сутки положительные тесты на инфекцию сдали 43 жителя региона, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в республике на своей странице «ВКонтакте».

Среди заболевших – 4 ребенка в возрасте до 14 лет и 10 лиц старше 65 лет. Диагноз подтвердился у 19 ижевчан, 8 сарапульцев и 6 жителей Балезинского района. Кроме того, 5 новых случаев заражения отмечено в Увинском районе, 3 - в Камбарском и 2 - в Селтинском районе.

Провакцинировано 95 412 жителей Удмуртии. Из них 63 457 получили второй компонент.

В целом с начала пандемии в республике зарегистрировано 33 179 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Врачи вылечили 29 991 пациентов. 423 человека спасти не удалось.

Среди заболевших 2 401 находятся в удовлетворительном состоянии, 315 – в состоянии средней степени тяжести. Состояние 49 больных оценивается как тяжелое.

По данным на 9 мая медики Удмуртии провели 1 086 407 исследований на коронавирусную инфекцию, в том числе 4 266 - за последние сутки.