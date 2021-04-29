От клещей пострадали уже более 500 жителей Удмуртии

Больше всего кровососов нашли на себе ижевчане.

Ижевск. Удмуртия. От укусов клещей пострадали уже 534 жителя Удмуртии, в том числе 167 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Чаще всего на присасывания жаловались в Ижевске – 235 человек. Среди районов больше всех покусанных в Можгинском (28), Увинском (25), Шарканском (16) и Игринском (15).

С начала эпидсезона в лабораториях на клещевой энцефалит исследовали 355 кровососов, в 11 оказался возбудитель клещевого энцефалита. Из 262 клещей, исследованных на боррелиоз, в 62 оказался возбудитель.

Обычно клещи поджидают жертв в траве и никогда не заползают на деревья. Прицепившись, паразит ползет вверх и ищет место под одеждой, чтобы присосаться. На это ему требуется около получаса. Часто клещей находят в подмышках, в паху, на спине, шее и голове.

В настоящее время акарицидную обработку провели на площади 36,6 га. В Ижевске зеленые территории продолжат опрыскивать, как только установится сухая погода.



