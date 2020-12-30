Жителям Удмуртии напомнили о бдительности при покупке алкоголя

Суррогат может скрываться в любом месте продажи.

Ижевск. Удмуртия. Министерство внутренних дел Удмуртии призвало жителей республики к бдительности при покупке алкоголя в преддверии новогодних праздников. Как сообщила пресс-служба регионального МВД, отмечен рост продаж контрафактной продукции.

«Суррогат, опасный для здоровья, можно приобрести не только на оптовых рынках и в сомнительных торговых точках, но и в розничных магазинах», — подчеркнули в МВД.

Отметим, что с начала декабря 2020 года проведено 758 проверок, в результате которых выявлено 152 административных правонарушения и возбуждено 12 уголовных дел. Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 2500 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Экспертиза показала, что в части изъятой продукции — вещества, опасные для жизни и здоровья граждан.

В МВД напомнили, что высока вероятность отравления алкогольной продукцией, приобретённой в местах несанкционированной торговли и через интернет.

«Оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле законодательно минимальной цены, установленной приказами Минфина России. Информация на марке и этикетке бутылки должны совпадать. Настоящая акцизная марка печатается на самоклеющейся бумаге, которая имеет особое излучение под воздействием ультрафиолета. На неё впрессована голографическая фольга с узором и повторяющимися изображениями герба России и аббревиатуры "РФ", в бумагу введена защитная нить с нерегулярным окном», — также напомнили полицейские.