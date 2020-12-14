В Удмуртии в 3 раза выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

За 11 месяцев диагноз поставили 42,8 тыс. жителям.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 3,13 раза выросла заболеваемость внебольничной пневмонией. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Так, за 11 месяцев 2019 года был зарегистрирован 13 461 случай заболевания, тогда как за январь-ноябрь 2020 года цифра составила 42 819.

Число положительных диагнозов среди детей до 14 лет снизилось на 1,34% до 3 668 случаев.

Статистика по всем заболеваниям составляет 469 801 зарегистрированных случая, что на 1,02% меньше показателя 2019 года. Помимо пневмонии отмечается рост заболевших лихорадкой Денге – 3 случая, количество укусов дикими собаками – с ноля до 2 531 случая.