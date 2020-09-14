Еще два летальных случая и 65 новых заболевших коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии

14 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. Еще два жителя Удмуртии скончались от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте». Женщине было 49 лет, мужчине - 47 лет. Общее число скончавшихся пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло до 78 человек.

За последние сутки в республике выявили 65 новых случаев заражения. На утро 14 сентября диагноз подтвердился у 37 жителей Ижевска, 9 жителей Воткинска, по 6 случаев зарегистрировано в Глазове и Красногорском районе, у 3 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Завьяловском, Можгинском, Воткинском, Якшур-Бодьинском районах.

14 человек выздоровели, их выписали.

Всего на 14 сентября в Удмуртии зарегистрирован 3 961 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 2 971 человек выздоровел. Из тех, кто продолжает лечение, 737 находятся в удовлетворительном состоянии, 138 - средней степени тяжести, 37 - в тяжелом.

С 11 сентября в Удмуртии вернули обязательный масочный режим.