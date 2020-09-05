Волонтеры-медики обучат жителей Ижевска оказанию первой медицинской помощи

К участию приглашают всех желающих старше 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийская акция «Помоги первым» пройдет в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Волонтеры-медики с 11 по 13 сентября проведут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню оказания первой помощи.

Суть акции — обучение населения простейшим медицинским действиям, позволяющим спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания и предупредить развитие возможных осложнений.

«Как правило, ситуации, требующие оказания экстренной медицинской помощи, возникают неожиданно. В основном это происходит в условиях дефицита времени и в отсутствии людей со специальным медицинским образованием. В этих случаях важно не поддаваться панике, действовать быстро и решительно, потому что в такие моменты дорога каждая секунда», — отметили в ведомстве.

К участию приглашают всех желающих старше 14 лет. Мероприятия пройдут:

— 11 сентября в здании железнодорожного вокзала с 16:00 до 18:00;

— 12 сентября на Центральной площади с 11:00 до 15:00;

— 13 сентября в летнем саду имени Максима Горького с 11:00 до 15:00.