С начала сезона в Удмуртии более 170 детей до 2 лет пострадали от укусов клещей

Всего более 12 тыс. жителей региона обратились в больницы.

Ижевск. Удмуртия. С начала сезона в Удмуртии 173 ребенка до 2 лет пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.



Всего клещи покусали более 12 тыс. жителей региона. В числе обратившихся за медицинской помощью 2 327 детей.



Наибольшее количество зарегистрированных случаев пришлось на Ижевск — 6 488. Далее идут Воткинск — 745 случаев и Можгинский район — 574 случая.



С начала текущего эпидсезона на наличие возбудителя клещевого энцефалита исследовали 8 686 клещей, анализ оказался положительным в 2,9% случаев. Также 6 435 кровососа исследовали на наличие боррелиоза, у 2 680 клещей он подтвердился.



9% из всех пострадавших от укусов клещей привили против клещевого вирусного энцефалита. По состоянию на 31 июля в республике выявили 6 случаев заболевания этой инфекцией и 9 случаев — клещевым вирусным боррелиозом, в том числе 1 — у ребенка.



В ведомстве отметили, что в Удмуртии обработали от клещей более 2 487 га площади.