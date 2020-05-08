В мае 688 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

Всего с начала сезона зарегистрировано более 1500 случаев.





Ижевск. Удмуртия. С начала мая в Удмуртии 688 человек пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.



Всего с начала сезона зарегистрировали более 1500 случаев укусов. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пострадали, в том числе, 374 ребенка.



Наибольшее количество обратившихся за помощью в Ижевске — 764 случая. Далее идет Можга — 175, Воткинск — 88 и районы: Игринский — 49 случаев, Малопургинский — 45, Увинский — 35, Вавожский — 34, Воткинский — 33 и Завьяловский — 32.



С начала текущего эпидсезона на наличие возбудителя клещевого энцефалита исследовали 1159 клеща, положительными оказались 21 анализов. Также 845 кровососа исследовали на наличие боррелиоза, у 263 клещей он подтвердился.

Напомним, что в Ижевске начали обработку от клещей в парках и на кладбищах, а в Сарапуле продезинфицируют территории Ленинского парка, Парка Победы в микрорайоне «Элеконд» и сада имени А. С. Пушкина.