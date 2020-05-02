Обработку от клещей начали в Ижевске в парках и на кладбищах

При этом посещения общественных пространств и кладбищ для прогулок пока закрыто.

Ижевск. Удмуртия. Обработку от клещей начали в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

«Сегодня, 1 мая, впервые погода позволила специалистам выйти на акарицидную обработку», — отметил градоначальник.

Первым обработали сквер оружейника Драгунова. Напомним, всего в городе планируют охватить 400 гектаров территорий. https://susanin.news/udmurtia/everyday/20200425-272967/ Это лесопосадки, общественные пространства, детские учреждения рядом с ними. За лето планриут обработать эти участки дважды.

Как отметил глава Ижевска, обработка началась и на кладбищах. Первыми стали некрополи с мемориальными захоронениями: Нагорное и Северное. Глава города сообщил, что через два дня после обработки качество работы проверят.

Олег Бекмеметьев вновь напомнил, горожанам, что открытые пространства не следует посещать, кладбища также ещё закрыты из-за действующего режима самоизоляции.

Напомним, в Удмуртии с начала сезона от укусов клещей пострадало уже более 800 человек. https://susanin.news/udmurtia/health/20200430-273123/