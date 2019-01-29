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В Удмуртии из-за перелетных птиц остается угроза птичьего гриппа

11:45, 29 января, 2019
Анна Торхова
11:45, 29 января, 2019
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#птицы\n#птичий грипп
Фото: pxhere.com
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В 2019 году вакцинацию поголовья в подсобных хозяйствах проведут в радиусе 50 км от крупных птицефабрик.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии остаётся угроза птичьего гриппа в связи с миграцией диких птиц. Как рассказала журналистам замначальника отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Ксения Мокрецова, в основном потоки птиц останавливаются в поймах Камы и Валы.

Кроме того, в Ярском районе есть особая территория в пойме реки Чепца, куда на лето прилетают свыше ста видов диких птиц. Потому, на этой территории существует вероятность заноса гриппа. Напомним, подобный случай в 2017 году произошёл в Малопургинском районе.

В 2019 году вакцинацию поголовья в подсобных хозяйствах проведут в радиусе 50 км от крупных птицефабрик, которых в Удмуртии насчитывается пять. На сегодняшний день вакцина пока не поступила.

Также в этом году специалисты намерены исследовать на грипп биологический материал павших диких птиц.

Напомним, в 2018 году в Игринского и Дебесском районах Удмуртии вводили карантин по птичьему гриппу.

11:45, 29 января, 2019
Анна Торхова
55
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птицы\n#птичий грипп

 

 

 


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