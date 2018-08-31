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Жители Ижевска смогут поставить прививку от гриппа в торговых центрах и зоопарке

09:36, 31 августа, 2018
Диана Ворончихина
09:36, 31 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#вакцинация
Фото: pixabay.com
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1, 2 и 8 будет организована выездная вакцинация.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается вакцинация взрослого населения против гриппа. Как сообщает пресс-служба администрации города, прививку можно будет поставить не только в поликлинике, но и в торговых центрах и зоопарке Удмуртии.

1, 2 и 8 сентября будет организована выездная вакцинация.

1 сентября

с 11:00 до 16:00 - ТЦ «Флагман».

2 сентября

с 11:00 до 14:00 - в здании медицинского пункта в Зоопарке Удмуртии;

с 11:00 до 14:00 - на 3 этаже ТРК «Талисман».

8 сентября

с 11:00 до 14:00 - в здании медицинского пункта в Зоопарке Удмуртии;

с 11:00 до 14:00 - на 3 этаже ТРК «Талисман;

с 11:00 до 16:00 - ТЦ «Флагман».

Желающим поставить прививки при себе необходимо иметь паспорт и полис медицинского страхования.

Напомним, что вакцинация взрослого населения против гриппа началась 23 августа. Также в республику уже поступила первая партия детской вакцины

09:36, 31 августа, 2018
Диана Ворончихина
780
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#грипп\n#вакцинация

 

 

 


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