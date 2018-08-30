Первая партия детской вакцины от гриппа поступила в Удмуртию

Родителей просят своевременно поставить детям прививки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию поступило 100 тыс. детских вакцин против гриппа «Совигрипп». Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

«Данная вакцина соответствует требованиям санитарного законодательства, безопасна, создает надежный иммунитет, одобрена Министерством здравоохранения Российской Федерации и успешно зарекомендовала себя в качестве надежной защиты против гриппа», - говорится в сообщении.

Специалисты просят всех родителей позаботиться о прививках до начала эпидсезона.