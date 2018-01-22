Глава Удмуртии пригрозил главврачам «действиями не рекомендательного характера»

Александру Бречалову задали вопрос о бесплатных талончиках в медучреждения.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии пожаловались главе республики, что в поликлиниках и стоматологиях разных городов быстро заканчиваются бесплатные номерки. Александр Бречалов ответил на обращение жителей в прямом эфире ИА «Удмуртия».

Он рассказал, что больше всего обращений было из Сарапула и Воткинска.

«Обращаюсь к главврачам. Коллеги, ситуация, когда талончики заканчиваются или быстро заканчиваются, и поток (пациентов – Прим.ред) переводится в платную медицину, недопустима. Эпизоды такие были выявлены, в том числе по Воткинску. Давайте не дожидаться, пока глава начнет вникать, дальше будут вы понимаете, какие действия. Не рекомендательного характера», - пригрозил руководитель региона.