Удмуртия предложила Минздраву России распространить программу "Земский доктор" на моногорода

Глава федерального ведомства пообещала рассмотреть нововведение.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии предложили Минздраву России распространить действие программы "Земский доктор" на моногорода. Об этом сообщила и.о. зампреда правительства республики Наталья Сударикова.

"Мы хотим, чтобы эта программа распространилась не только на сельские населенные пункты, но и на моногорода. У нас есть три моногорода (Воткинск, Глазов, Сарапул - прим.ред.), и сегодня они испытывают сложности в кадровом обеспечении", - сказала Сударикова.

Глава Минздрава России пояснила, что "предложение услышала" и в дальнейшем его рассмотрит.

Наша справка:

Государственная программа "Земский доктор" представляет собой стимулирующую компенсационную выплату, направляемую для молодых специалистов-медиков, обладающих конкретными навыками при их работе в лечебных учреждениях сельской местности.