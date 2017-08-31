  • $ 58.53 ↓
  • € 70.43 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удмуртия предложила Минздраву России распространить программу "Земский доктор" на моногорода

      09:00, 31 августа, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 31 августа, 2017
      Яна Шамаева
      49
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#Минздрав России
      Фото: pixabay.com
      49
      0

      Глава федерального ведомства пообещала рассмотреть нововведение.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии предложили Минздраву России распространить действие программы "Земский доктор" на моногорода. Об этом сообщила и.о. зампреда правительства республики Наталья Сударикова.
      "Мы хотим, чтобы эта программа распространилась не только на сельские населенные пункты, но и на моногорода. У нас есть три моногорода (Воткинск, Глазов, Сарапул - прим.ред.), и сегодня они испытывают сложности в кадровом обеспечении", - сказала Сударикова.
      Глава Минздрава России пояснила, что "предложение услышала" и в дальнейшем его рассмотрит.
      Наша справка:
      Государственная программа "Земский доктор" представляет собой стимулирующую компенсационную выплату, направляемую для молодых специалистов-медиков, обладающих конкретными навыками при их работе в лечебных учреждениях сельской местности.
      09:00, 31 августа, 2017
      Яна Шамаева
      49
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#Минздрав России

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      14:47, 24 августа, 2017
      5542

      Житель Удмуртии попросил Бречалова присоединить к республике часть Татарстана

      4725
      16:15, 28 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      4295
      11:52, 24 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      4058
      09:42, 25 августа, 2017

      Ирина Теслева ушла с поста первого заместителя постпреда Удмуртии при президенте России

      3288
      11:52, 26 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      10:52, 25 августа, 2017
      2177

      Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

      1829
      16:33, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      1749
      10:00, 25 августа, 2017

      В Хабаровске возбудили дело против сотрудников Росгвардии, не остановивших избиение пауэрлифтера Андрея Драчева

      1531
      13:00, 24 августа, 2017

      Хабаровского таксиста, заставившего девушек умыться зеленкой, наказали тем же способом

      1292
      12:50, 29 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      1695

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      1478
      09:25, 24 августа, 2017

      Археологи раскопали самое древнее в мире вино

      1442
      18:49, 25 августа, 2017

      Глава корпорации Samsung Ли Чже Ён проведет за решеткой 5 лет

      1340
      14:08, 25 августа, 2017

      Больше 80 пациентов немецких больниц стали жертвами медработника-убийцы

      1315
      16:33, 28 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: слухи о депутатах Госсовета Удмуртии и уход руководителя УБиТа

      30 августа, 2017

      Ремонт дороги начался на улице Удмуртской в Ижевске

      29 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: судьба американского сироты и запрет на строительство свалок

      29 августа, 2017