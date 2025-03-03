Ижевск. Удмуртия. 1 марта исполнилось 100 лет со дня рождения Народного художника РСФСР Алексея Холмогорова. Накануне юбилея на втором этаже Музея искусств Удмуртии открылась выставка, посвящённая творчеству мастера (0+).

Алексей Павлович Холмогоров родился в деревне Молчаны Воткинского района Удмуртии 1 марта 1925 года. Был участником Великой Отечественной войны. Окончил Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова и стал одним из организаторов высшего профессионального художественного образования в Удмуртии. Вошёл в число ведущих живописцев России. Работал в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Первым из художников Удмуртии обратился к национальному портрету. Среди лучших произведений художника — циклы картин «Люди моей республики», портреты «Женщины Удмуртии», масштабное полотно «Консилиум».

Алексей Холмогоров был членом Союза художников СССР, лауреатом госпремии РСФСР имени И. Е. Репина, Народным художником РСФСР; секретарём Союза художников РСФСР (1972 — 1985), председателем правления Удмуртского отделения Союза художников РСФСР (1962 — 1965).

В вернисаже приняли участие родные и близкие художника, коллеги по цеху, искусствоведы, а также те, кто в разные годы позировал мастеру при написании его картин. В рамках открытия выставки прошла церемония памятного гашения почтовых конвертов Почты России.

На них изображён автопортрет Алексея Холмогорова, написанный в 1967 году. Также на конверте есть знак почтовой оплаты — литера А: для отправки в нём письма или открытки весом до 20 граммов в любой российский регион дополнительных марок не потребуется.

Открывая выставку, министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв объявил о принятии решения присвоить имя Алексея Холмогорова самому Музею искусств УР. Напомним, этот вопрос вызвал значительный ажиотаж в местном сообществе.