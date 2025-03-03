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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Приуроченная к 100-летию художника Алексея Холмогорова выставка открылась в Ижевске

12:50, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Приуроченная к 100-летию художника Алексея Холмогорова выставка открылась в Ижевске
12:50, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
412
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Союз художников Удмуртии\n#выставки\n#Музей искусств Удмуртии
Источник фото: Дмитрий Стрелков
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На ней было объявлено о принятии решения присвоить Музею искусств имени мастера.

Ижевск. Удмуртия. 1 марта исполнилось 100 лет со дня рождения Народного художника РСФСР Алексея Холмогорова. Накануне юбилея на втором этаже Музея искусств Удмуртии открылась выставка, посвящённая творчеству мастера (0+).

Алексей Павлович Холмогоров родился в деревне Молчаны Воткинского района Удмуртии 1 марта 1925 года. Был участником Великой Отечественной войны. Окончил Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова и стал одним из организаторов высшего профессионального художественного образования в Удмуртии. Вошёл в число ведущих живописцев России. Работал в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Первым из художников Удмуртии обратился к национальному портрету. Среди лучших произведений художника — циклы картин «Люди моей республики», портреты «Женщины Удмуртии», масштабное полотно «Консилиум».

Алексей Холмогоров был членом Союза художников СССР, лауреатом госпремии РСФСР имени И. Е. Репина, Народным художником РСФСР; секретарём Союза художников РСФСР (1972 — 1985), председателем правления Удмуртского отделения Союза художников РСФСР (1962 — 1965).

В вернисаже приняли участие родные и близкие художника, коллеги по цеху, искусствоведы, а также те, кто в разные годы позировал мастеру при написании его картин. В рамках открытия выставки прошла церемония памятного гашения почтовых конвертов Почты России.

На них изображён автопортрет Алексея Холмогорова, написанный в 1967 году. Также на конверте есть знак почтовой оплаты — литера А: для отправки в нём письма или открытки весом до 20 граммов в любой российский регион дополнительных марок не потребуется.

Открывая выставку, министр культуры Удмуртии Владимир Соловьёв объявил о принятии решения присвоить имя Алексея Холмогорова самому Музею искусств УР. Напомним, этот вопрос вызвал значительный ажиотаж в местном сообществе.

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12:50, 03 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
412
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Союз художников Удмуртии\n#выставки\n#Музей искусств Удмуртии