Музею искусств Удмуртии предложили присвоить имя художника Алексея Холмогорова

Ижевск. Удмуртия. Музею искусств Удмуртии предложили присвоить имя Народного художника РСФСР Алексея Холмогорова. Об этом в соцсетях сообщил его родственник Василий Стерхов.

Напомним, ранее он рассказал, что в Ижевск в год 100-летия со дня рождения прославленного художника не могут привезти два его полотна из Третьяковской галереи.

По словам инициатора, имя Холмогорова Удмуртскому республиканскому музею изобразительных искусств необходимо присвоить, во-первых, потому что он — один из организаторов самого музея. Во-вторых, ни один из художников Удмуртии не сделал столько для развития изобразительного искусства (худграф УдГУ, картинная галерея в посёлке Ува, рабочая изостудия на ПО «Ижсталь», количественный и качественный рост Союза художников в УАССР, среди его учеников народные художники Удмуртии – А. Е. Ложкин, А. А. Плотников, В. П. Елькин, В. Л. Белых, член-корреспондент РАХ Г. Л. Чайников).

Алексей Холмогоров получил признание и был отмечен наградами УАССР, РСФСР и СССР (единственный в Удмуртии Народный художник РСФСР, лауреат премии имени М. Е. Репина и Серебряной медали Академии художеств СССР).

«Министерство культуры и правительство республики переложили ответственность за принятие решения о присвоении имени А. П. Холмогорова УРМИИ на учёный совет музея, чтобы можно было сказать, что учёный совет музея не проголосовал за присвоение имени Холмогорова. Министерство культуры или правительство республики могут принять такое решение, но не считают нужным. Есть решения собраний Союза художников Удмуртии и Творческого Союза художников Удмуртии с ходатайством о присвоении УРМИИ имени А. П. Холмогорова, и они переданы в Министерство культуры УР», — написал Василий Стерхов.