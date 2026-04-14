Ижевск. Удмуртия. По итогам 2025 года в Удмуртии оказался очень высокий уровень открытости бюджетных данных. Рейтинг субъектов России по уровню открытости таких показателей составил Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Министерства финансов РФ.

Всего в рейтинге 89 регионов, разделённых на пять групп по уровню открытости бюджетных данных — от очень высокого до очень низкого.

Удмуртская Республика вошла в первую группу — регионы с очень высоким уровнем открытости. Всего в эту группу вошли 57 регионов. По 100% из них получили 42 региона. Удмуртия заняла 23 строчку в рейтинговой таблице.

Для составления рейтинга была разработана анкета с оценкой публичных сведений о деятельности госучреждений. Оценивались следующие показатели:

- какая доля государственных бюджетных и автономных учреждений разместила на официальном сайте госзадания на 2025 год;

- доля размещения информации планов финансово-хозяйственной деятельности;

- доля учреждений, разместивших показатели бюджетной сметы на 2025 год;

- доля учреждений с отчётами об использовании закреплённого за ним госимущества;

- доля учреждений, опубликовавших баланс за 2024 год.

Напомним, по итогам 2024 года Удмуртия также вошла в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных.