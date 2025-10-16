Закрыть
Правительство Удмуртии выделит Ижевску 20 млн рублей на покрытие дефицита бюджета

Правительство Удмуртии выделит Ижевску 20 млн рублей на покрытие дефицита бюджета
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бюджет
Источник фото: ИА «Сусанин»
Средства выделяются в качестве льготного кредита. 

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртской Республики выделит льготный кредит в размере 20 миллионов рублей бюджету Ижевска. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Роман Ефимов. Документ опубликован на портале udmurt.ru.

Средства предназначены для частичного покрытия дефицита бюджета столицы Удмуртии. Кредит предоставляется на льготных условиях: ставка составляет всего 0,1% годовых. Срок возврата займа установлен до 1 октября 2028 года.

Поручение заключить необходимое соглашение о предоставлении кредита с Администрацией города Ижевска выдано Министерству финансов республики.

