Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26 марта прошло заседание Комиссии по ликвидации налоговых и иных задолженностей перед бюджетом города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Под председательством замглавы администрации, начальника Управления финансов Павла Новгородцева рассмотрены материалы в отношении 25 организаций и индивидуальных предпринимателей, накопивших долги. Отмечается, что в ходе подготовки к заседанию две организации погасили все свои задолженности в полном объеме, ещё семь организаций — частично.

Также представители трёх организаций проинформировали комиссию о причинах неуплаты задолженностей, всем им даны рекомендации по исправлению ситуации.

Благодаря работе комиссии с начала 2026 года удалось погасить задолженность компаний в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды на общую сумму 140,1 млн рублей. В бюджет города Ижевска по налоговым доходам поступило 2,3 млн рублей, по неналоговым платежам — 2,9 млн. рублей.