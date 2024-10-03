С помощью новой эндоскопической стойки врачи Глазовский больницы провели первую операцию

Глазов. Удмуртия. В Глазовскую межрайонную больницу поступила новая эндоскопическая стойка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Аппарат пришёл в конце сентября. Урологи уже провели с его помощью первую операцию — у пациентки в лоханочно-мочеточниковом сегменте правой почки обнаружили крупный камень. Врачи выполнили уретерореноскопию и стентирование правого мочеточника.

Отмечается, что до появления эндоскопической стойки в Глазовской межрайонной больнице не проводились подобные операции. Пациентов направляли в Первую республиканскую клиническую больницу.

Главврач больницы Василий Ремняков рассказал, что в ноябре в медучреждение должен прийти аппарат для контактной лазерной литотрипсии. С его помощью врачи будут дробить камни мочеточников и почек.

Всего в 2024 году в рамках соглашения Минздрава России и правительства Удмуртии Глазовская МБ получит 71 единицу нового оборудования. Большинство аппаратов уже поступили и используются врачами.