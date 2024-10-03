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С помощью новой эндоскопической стойки врачи Глазовский больницы провели первую операцию

13:20, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
С помощью новой эндоскопической стойки врачи Глазовский больницы провели первую операцию
13:20, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
303
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#врачи\n#оборудование\n#операция
Фото: Минздрав Удмуртии
303
0

Ранее в больнице не проводились подобные хирургические вмешательства, поэтому пациентов увозили в Ижевск.

Глазов. Удмуртия. В Глазовскую межрайонную больницу поступила новая эндоскопическая стойка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

Аппарат пришёл в конце сентября. Урологи уже провели с его помощью первую операцию — у пациентки в лоханочно-мочеточниковом сегменте правой почки обнаружили крупный камень. Врачи выполнили уретерореноскопию и стентирование правого мочеточника. 

Отмечается, что до появления эндоскопической стойки в Глазовской межрайонной больнице не проводились подобные операции. Пациентов направляли в Первую республиканскую клиническую больницу. 

Главврач больницы Василий Ремняков рассказал, что в ноябре в медучреждение должен прийти аппарат для контактной лазерной литотрипсии. С его помощью врачи будут дробить камни мочеточников и почек. 

Всего в 2024 году в рамках соглашения Минздрава России и правительства Удмуртии Глазовская МБ получит 71 единицу нового оборудования. Большинство аппаратов уже поступили и используются врачами. 

13:20, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
303
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#врачи\n#оборудование\n#операция