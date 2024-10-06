В ижевском микрорайоне Строитель остановилось движение троллейбусов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за повреждения контактной сети остановлено движение троллейбусов маршрутов №9 и №10. Об этом сообщили в «ИжГЭТ».

Произошёл обрыв контактной сети, проезд на участке от улицы Олега Кошевого до посёлка Машиностроителей закрыт.

Движение организовано:

9 маршрут:

Городок Металлургов - улица Максима Горького - улица Новоажимова - улица Кузебая Герда;

Улица Кузебая Герда - улица Новоажимова - улица Максима Горького – городок Металлургов.

10 маршрут:

> Улица Ворошилова - улица Орджоникидзе - улица Карла Либкнехта улица Новоажимова – улица Кузебая Герда;

> Улица Кузебая Герда – улица Новоажимова – улица Карла Либкнехта – улица Орджоникидзе – улица Ворошилова.

UPD: движение открыто в 11:58.