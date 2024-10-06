В ижевском микрорайоне Строитель остановилось движение троллейбусов

Повреждена контактная сеть.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за повреждения контактной сети остановлено движение троллейбусов маршрутов №9 и №10. Об этом сообщили в «ИжГЭТ».
Произошёл обрыв контактной сети, проезд на участке от улицы Олега Кошевого до посёлка Машиностроителей закрыт.
Движение организовано:
9 маршрут:
Городок Металлургов - улица Максима Горького - улица Новоажимова - улица Кузебая Герда;
Улица Кузебая Герда - улица Новоажимова - улица Максима Горького – городок Металлургов.
10 маршрут:
> Улица Ворошилова - улица Орджоникидзе - улица Карла Либкнехта улица Новоажимова – улица Кузебая Герда;
> Улица Кузебая Герда – улица Новоажимова – улица Карла Либкнехта – улица Орджоникидзе – улица Ворошилова.
UPD: движение открыто в 11:58.