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В ижевском микрорайоне Строитель остановилось движение троллейбусов

10:21, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевском микрорайоне Строитель остановилось движение троллейбусов
10:21, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
530
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
530
0

Повреждена контактная сеть.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за повреждения контактной сети остановлено движение троллейбусов маршрутов №9 и №10. Об этом сообщили в «ИжГЭТ».

Произошёл обрыв контактной сети, проезд на участке от улицы Олега Кошевого до посёлка Машиностроителей закрыт.

Движение организовано:

9 маршрут:

Городок Металлургов - улица Максима Горького - улица Новоажимова - улица Кузебая Герда;

Улица Кузебая Герда - улица Новоажимова - улица Максима Горького – городок Металлургов.

 

10 маршрут:

> Улица Ворошилова - улица Орджоникидзе - улица Карла Либкнехта улица Новоажимова – улица Кузебая Герда;

> Улица Кузебая Герда – улица Новоажимова – улица Карла Либкнехта – улица Орджоникидзе – улица Ворошилова.

 

UPD: движение открыто в 11:58.

10:21, 06 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
530
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт