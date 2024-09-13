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На «кольце» на улице Пушкинской в Ижевске ограничат движение транспорта

16:30, 13 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
На «кольце» на улице Пушкинской в Ижевске ограничат движение транспорта
16:30, 13 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт\n#дороги
Фото: пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс»
157
0

С 13 сентября там начнется оперативный ремонт теплосети.

Ижевск. Удмуртия. Проезд будет затруднен по «кольцу» на пересечении улиц Пушкинской и Карла Либкнехта в Ижевске. Там будут ремонтировать теплосеть, сообщили в пресс-службе Удмуртского филиала «Т Плюс».

Левую и центральную полосы по направлению к улицам Карла Маркса и Чугуевского перекроют с вечера 13 сентября до 5 утра понедельника, 16 сентября. 

Чтобы не было больших пробок, на участке организуют временную схему проезда — через газон. 

В ходе неотложного ремонта энергетики заменят трубопроводы и компенсирующие устройства теплосети. Также там усилят строительные конструкции опоры теплотрассы.

16:30, 13 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт\n#дороги