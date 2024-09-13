На «кольце» на улице Пушкинской в Ижевске ограничат движение транспорта

Ижевск. Удмуртия. Проезд будет затруднен по «кольцу» на пересечении улиц Пушкинской и Карла Либкнехта в Ижевске. Там будут ремонтировать теплосеть, сообщили в пресс-службе Удмуртского филиала «Т Плюс».

Левую и центральную полосы по направлению к улицам Карла Маркса и Чугуевского перекроют с вечера 13 сентября до 5 утра понедельника, 16 сентября.

Чтобы не было больших пробок, на участке организуют временную схему проезда — через газон.

В ходе неотложного ремонта энергетики заменят трубопроводы и компенсирующие устройства теплосети. Также там усилят строительные конструкции опоры теплотрассы.