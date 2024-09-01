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Из Владимира в Ижевск отправили первые троллейбусы с автономным ходом

14:45, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из Владимира в Ижевск отправили первые троллейбусы с автономным ходом
14:45, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#общественный транспорт
Фото: ИжГЭТ
206
0

Их проверили на заводе-изготовителе.

Ижевск. Удмуртия. Первая партия троллейбусов с автономным ходом уже выехала в Ижевск из Владимира. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

На заводе-изготовителе технические специалисты ИжГЭТ протестировали и провели предварительную приëмку пяти машин. После этого троллейбусы погрузили на специальные тралы, и в ночь на 31 августа они выехали в сторону Ижевска.

В столице Удмуртии общественный транспорт ещё должен пройти обкатку без пассажиров, а водителям устроят стажировку на новом типе подвижного состава. 

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ижевск поставят 19 новых троллейбусов. Остальные машины планируется привезти в октябре.  

14:45, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#общественный транспорт