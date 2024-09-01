Из Владимира в Ижевск отправили первые троллейбусы с автономным ходом

Ижевск. Удмуртия. Первая партия троллейбусов с автономным ходом уже выехала в Ижевск из Владимира. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

На заводе-изготовителе технические специалисты ИжГЭТ протестировали и провели предварительную приëмку пяти машин. После этого троллейбусы погрузили на специальные тралы, и в ночь на 31 августа они выехали в сторону Ижевска.

В столице Удмуртии общественный транспорт ещё должен пройти обкатку без пассажиров, а водителям устроят стажировку на новом типе подвижного состава.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ижевск поставят 19 новых троллейбусов. Остальные машины планируется привезти в октябре.