Первые пять троллейбусов с автономным ходом поставят в Ижевск в сентябре

Ижевск. Удмуртия. Первая партия новых троллейбусов с автономным ходом прибудет в Ижевск в сентябре. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Пять троллейбусов модели «Пересвет-5270Т», изготовленных заводом ООО «Бакулин Моторс Групп», уже готовы к поставке в рамках заключëнного контракта. Специалисты «ИжГЭТ» в конце августа должны провести контрольную техническую проверку машин на территории завода-изготовителя. Особое внимание они уделят преимуществам транспорта: уровню пола, салону, климатической системе салона и кабины водителя, а также увеличенному автономному ходу.

Машины уже окрасили в «фирменные» цвета «ИжГЭТ» — красный и белый. Напомним, что дизайн транспорта выбрали жители Ижевска, поучаствовав в опросе.

Напомним, что в 2024 году в столицу Удмуртии поставят 19 таких троллейбусов. Они станут ездить по маршруту № 10 и будут доезжать до улицы Берша.