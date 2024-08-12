В Ижевске не удалось найти подрядчика на ремонт перекрёстка Пушкинская-Широкий

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске конкурс по определению подрядчика на ремонт перекрёстка улицы Пушкинской и переулка Широкий не дал результатов. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 9,5 млн рублей. Отремонтировать проблемный перекрёсток планировалось до 1 октября 2024 года. Отметим, что колейность этого участка вызывает справедливое недовольство автовладельцев и пешеходов.

Согласно смете, на перекрёстке планировалось заменить изношенный асфальт и отремонтировать тротуары. Заявки принимались до 9 августа. К сожалению, желающих взяться за подряд не нашлось. Конкурс признан несостоявшимся.