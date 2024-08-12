Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

В Ижевске не удалось найти подрядчика на ремонт перекрёстка Пушкинская-Широкий

17:50, 12 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске не удалось найти подрядчика на ремонт перекрёстка Пушкинская-Широкий
17:50, 12 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: Яндекс Карты
141
0

В проекте контракта указан срок завершения работ — 1 октября. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске конкурс по определению подрядчика на ремонт перекрёстка улицы Пушкинской и переулка Широкий не дал результатов. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. 

Начальная цена контракта составляла 9,5 млн рублей. Отремонтировать проблемный перекрёсток планировалось до 1 октября 2024 года. Отметим, что колейность этого участка вызывает справедливое недовольство автовладельцев и пешеходов.

Согласно смете, на перекрёстке планировалось заменить изношенный асфальт и отремонтировать тротуары. Заявки принимались до 9 августа. К сожалению, желающих взяться за подряд не нашлось. Конкурс признан несостоявшимся. 

17:50, 12 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог