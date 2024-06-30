Ува отметила своё 100-летие

Ува. Удмуртия. В Удмуртии отметили 100-летний юбилей поселка Ува. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава Удмуртии посетил торжественное мероприятие в честь 100-летия Увы. Там он поблагодарил руководителя Увинского района Владимира Головина за работу и обратился к местным жителям.

«Сила России, сила Удмуртии и Увинского района — в вас, в людях, в тружениках, которые меняют жизнь к лучшему. Давайте наградим аплодисментами ветеранов. Это очень важно — не забывать тех, кто стоял у истоков поселка и всего Увинского района, кто вложил душу в его развитие», — высказался со сцены Александр Бречалов.

Помимо этого, глава Удмуртии рассказал, что за последние годы в поселке появился Молодежный парк, проект которого разработали школьники. А территория Увы — лидер по количеству выигранных проектов по инициативному бюджетированию и самообложению.