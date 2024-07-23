День Военно-морского флота отметят 28 июля в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. 28 июля в Ижевске пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота (6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Чествование ветеранов флота по традиции начнется в 09:00 в Сквере Победы, здесь состоится торжественный митинг и возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы. Офицеры, старшины и матросы запаса почтут память боевых товарищей минутой молчания. Цветы и гирлянду возложат и на Нагорном кладбище, к могиле матроса крейсера «Варяг» Ивана Шутова.

Далее колонны моряков направятся на набережную Ижевского пруда. Марш пройдет по улицам Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинская и далее по Центральной площади. На время шествия с 09:20 до 10:00 движение транспорта на указанных участках будет ограничено.

В 10:00 на набережной ниже монумента «Навеки с Россией» начнется торжественное построение по флотам, подъем флага, приветствие и поздравление ветеранов ВМФ.

Всех гостей праздника ждут спортивные состязания по поднятию гири, перетягиванию каната, армрестлинг, концертная программа и другие развлечения. Будет организована работа камбуза.

Все мероприятия: 6+.