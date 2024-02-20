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Ижевский автозавод начнёт выпуск «Ларгусов» уже на этой неделе

15:04, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский автозавод начнёт выпуск «Ларгусов» уже на этой неделе
15:04, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
223
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод
Фото: Александр Бречалов
223
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Опытная партия будет насчитывать 80 автомобилей.

Ижевск. Удмуртия. Уже на этой неделе Ижевский автозавод начнёт выпуск автомобилей LADA Largus. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

До наступления праздничных выходных предприятие выпустит пять коммерческих фургонов, которые войдут в число опытной партии. До мая завод произведёт 80 таких автомобилей. Опытная партия позволит отработать технологию производства полного цикла, обучить персонал, выверить и настроить оборудование.

С мая предприятие приступит к полномасштабному выпуску автомобилей Largus.

Напомним, в 2024 году Ижевский автозавод планирует выпустить до 50 тысяч электрокаров Lada Largus, однако предприятие нуждается в рабочих. В декабре президент и генеральный директор завода «АвтоВАЗ» Максим Соколов сообщил, что планируется увеличить штат на 1 000 сотрудников.

Летом 2022 года производство автомобилей Lada Vesta перенесли из Ижевска в Тольятти, а спустя год было принято решение о переносе из Тольятти в Ижевск производство «Ларгусов».

15:04, 20 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
223
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский автозавод