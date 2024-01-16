В 2024 году Ижевский автозавод планирует выпустить около 50 тысяч электрокаров «Лада Ларгус»

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году Ижевский автозавод планирует выпустить до 50 тысяч электрокаров «Лада Ларгус». Предприятие запустит их серийное производство в текущем году. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в докладе «О положении дел в республике» 16 января.

Данный проект предусматривает инвестиции в экономику республики на сумму более двух млрд рублей.

В мае текущего года, по планам, численность персонала ижевской площадки «АвтоВАЗа» должна вырасти до трёх тысяч человек. Кроме того, стартует производство стандартных моделей «Лада Ларгус» с ДВС.

Также в докладе глава Удмуртии отметил, что в республике развивается электрозарядная инфраструктура – в 2024 году на поддержку инвестпроектов электрозаправочной инфраструктуры выделят более 110 млн рублей, которые направят на строительство 40 новых электрозарядочных станций.