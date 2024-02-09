Жители Сарапула могут предложить общественные пространства для благоустройства

Сарапул. Удмуртия. В 2024 году Сарапул планирует участвовать в конкурсе малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Для подачи заявки нужно разработать проект благоустройства территории. Местным жителям предлагают самим написать варианты общественных пространств, которые они хотели бы видеть обновленными.

Предложения можно высказать по ссылке. В форме достаточно будет указать территорию и немного описать её.

Напомним, что проект «Сарапульские острова» выиграл в конкурсе малых городов и исторических поселений в 2022 году. Основные работы первой очереди благоустройства набережной завершились в декабре 2023 года.