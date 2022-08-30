Татьяна Толстая, Дмитрий Емец и Андрей Усачёв: кто выступит на фестивале «Читай, Ижевск!»

Ижевск. Удмуртия. Юбилейный 10-й городской книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдёт в столице Удмуртии со 2 по 4 сентября 2022 года. Как сообщил замглавы администрации города Дмитрий Чистяков, шатры фестиваля развернутся в нижней части Центральной площади у круглого фонтана.

«Количество авторов и издательств, которые приезжают на 10-й фестиваль, очень внушительное. Это своеобразный рекорд этого года», — подчеркнул Дмитрий Чистяков.

В Ижевск приедут 37 издательств из разных городов страны и семь известных российских авторов. Своё участие подтвердили: Алексей Варламов, Татьяна Толстая и Екатерины Рождественская. А также детские писатели Андрей Усачёв, Дмитрий Емец, Тамара Михеева и Анна Матвеева.

Как рассказала координатор фестиваля Наталья Валишева, с каждым автором пройдёт по две творческие встречи. Всего же десятый фестиваль организует три площадки — главная сцена, семейная и площадка мастер-классов. На первой — «Мастера художественного слова» — будут проходить встречи с писателями; на семейной площадке «Ожившие сказки» пройдут театрализованные постановки, кукольные спектакли, интерактивные программы с аниматорами, встречи с детскими писателями.

Площадка мастер-классов «Досужие промыслы» познакомит гостей фестиваля с мастерами-умельцами и научит создавать оригинальные предметы народного искусства.

«Достойным подарком к юбилейному ЧИЖу стала победа команды муниципальных библиотек в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив в номинации «Продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через культуру и креативные индустрии». Это позволило пригласить на фестиваль такое количество издательств и именитых авторов», — рассказала Наталья Валишева.

Также впервые в рамках фестиваля молодёжная команда муниципальных библиотек организует творческую площадку «ХОББиТЫ», на которой любой желающий может рассказать о своих увлечениях и презентовать своё хобби. Наталья Валишева подчеркнула, что «ХОББиТЫ» - это проект-победитель республиканского конкурса молодёжного инициативного бюджетирования «Атмосфера».

В субботу, 3 сентября, ижевчане могут прийти в костюме любимого литературного персонажа и принять участие в «Сказочном променаде», который стартует в 15:00 от кукольного театра и финиширует на Центральной площади. Театрализованное шествие любимых книжных персонажей завершится праздничным флэшмобом.

Отметим, что за предыдущие девять лет на фестивале «Читай, Ижевск!» побывали более 50 авторов, на книжной ярмарке продали несколько тысяч книг, проведено более 500 мастер-классов, выставок и презентаций.

Подробное расписание фестиваля, а также дополнительную информацию можно узнать в официальной группе в «ВКонтакте».